Valeria Fedeli fa carriera: ufficialmente nominata nel Cda della Fondazione Agnelli

di Natalia Delfino

Alla fine la nomina è arrivata: l’ex ministro dell’Istruzione e attuale senatrice Pd, Valeria Fedeli, è entrata nel Cda della Fondazione Agnelli. La notizia del nuovo incarico, ampiamente anticipata a fine agosto, è stata confermata dalla stessa Fondazione, con una nota in cui viene spiegato che «il Consiglio cda della Fondazione Agnelli, presieduto da John Elkann, ha accolto due nuovi consiglieri, la senatrice ed ex ministro all’Istruzione Valeria Fedeli e il commercialista Gianluca Ferrero, già socio accomandatario in Giovanni Agnelli e C. Sapa e componente del cda della Fondazione Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, dell’Irccs di Candiolo e del Museo del Risorgimento di Torino. I consiglieri d’amministrazione della Fondazione Agnelli non percepiscono alcun emolumento».

Che la senatrice Pd si avviasse a ricoprire il prestigioso incarico era trapelato come indiscrezione poco dopo la morte di Sergio Marchionne, tanto che Fedeli fu indicata come l’«erede» del manager, sebbene fosse stato specificato che l’avvicendamento era stato deciso prima della scomparsa dell’ex Ad di Fca. La stessa Fedeli il 19 giugno, secondo quanto fu ricostruito ad agosto, si sarebbe rivolta all’Autorità Antitrust per chiedere se, alla luce delle disposizioni sul conflitto di interessi, il nuovo incarico in vista fosse compatibile con il ruolo di ministro che aveva ricoperto fino a poco prima.

Tra i due incarichi, chiarì l’Antitrust, non esiste alcuna incompatibilità di legge. Qualche osservatore, però, ha fatto notare che, se il curriculum professionale dell’ex ministro potrebbe risultare troppo debole per il nuovo ruolo, quello politico potrebbe di contro risultare troppo pesante. Con tanto di ironia fulminante di Federico “Osho” Palmaroli, che per la sua rubrica “Il Tempo di Osho”, sul quotidiano Il Tempo, realizzò un meme con una foto della Fedeli fra i bambini e la scritta «carucci loro che pensano ancora che studià serve a quarcosa». La Fedeli potrebbe quindi risulterebbe un po’ come «un pesce fuor d’acqua», come scrisse allora Franco Bechis, il primo a dare la notizia del prossimo arrivo di Fedeli nella Fondazione Agnelli. Proprio la politica, con le collaborazioni istituzionali svolte durante il suo mandato da ministro, però, potrebbe essere stato il trampolino dal quale Fedeli è riuscita a darsi lo slancio per approdare alla Fondazione, un «istituto indipendente», si legge sul sito, che ha «il compito di approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell’Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale e di operare a sostegno della ricerca scientifica» e che dal 2008 «ha concentrato attività e risorse sull’education (scuola, università, apprendimento permanente), come fattore decisivo per il progresso economico e l’innovazione, per la coesione sociale, per la valorizzazione degli individui».