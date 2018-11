Ennesimo flop: Morandi affonda il Fazio d’oro, nonostante Ilaria Cucchi

di Redazione

Niente da fare, ancora una volta gli ascolti hanno bocciato il Fazio d’oro, affondato dal caro vecchio (e più economico) Gianni Morandi. Il conduttore di Che Tempo che Fa, nonostante una sfilata di vip, alcuni di loro profumatamente pagati, domenica sera non è riuscito a far meglio né di Paperissima nella fascia preselae né in prima serata contro la fiction di Gianni Morandi L’isola di Pietro. Fazio ha conquistato una media di 3 milioni e 600 mila spettatori pari al 14,5% di share mentre la seconda parte con il Tavolo è scesa al 13%. Durante le oltre due ore di sovrapposizione L’Isola di Pietro ha registrato una media di 3,3 milioni e il 15,5% di share mentre Che Tempo Che Fa 2,9 milioni e il 13,7%.

Nella puntata di domenica gli ascolti non hanno brillato, per Fazio, nonostante la presenza e la toccante testimoniana di Ilaria Cucchi con la quale si è rivissuta l’incredibile vicenda del fratello Stefano, di cui si è anche ascoltato un audio, tratto dal film, dell’udienza in Tribunale per la convalida dell’arresto. Tra i suoi soliti “amici”, invece, Fazio ha pescato tra volti noti come Luca Zingaretti e Luisa Ranieri (la famiglia Montalbano) per poi intervistare il grande cantante Michael Bublè e per chiudere con Marco Mengoni. Sconfitti, anche loro, dall’intramontabile Morandi.