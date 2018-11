Desirée, il tribunale del riesame dà ragione a due arrestati. Cade l’accusa di omicidio

di Redazione

Il tribunale del Riesame dà ragione al nigeriano Alinno Chima, accusato con altri tre dell’omicidio e della violenza sessuale ai danni di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna trovata morta lo scorso 19 ottobre in uno stabile occupato a San Lorenzo. Accusa caduta anche per un secondo indagato, Brian Minthe, 43 anni senegalese.

Così riceve un colpo durissimo la ricostruzione della Procura di Roma secondo cui la ragazzna è stata vittima di un crudele agguato: è stata drogata e poi sottoposta a violenza di gruppo per ore, dicono gli inquirenti, per un feroce divertimento di maschi esaltati che hanno infierito su una ragazza fragile. Ora però i giudici del riesame rivedono questa ricostruzione alleggerendo le responsabilità dei singoli indagati: non vi sarebbero a loro avviso elementi indiziari sufficienti per accusare di omicidio il nigeriano di 46 anni. Inoltre, per i giudici del Riesame, il crimine non sarebbe stato commesso in branco ma si sarebbe trattato di abusi “commessi singolarmente”. Cade anche l’accusa di stupro di gruppo, derubricata a quella di abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima

Domani intanto è fissata l’udienza del Riesame per Mamadou Gara, il terzo africano arrestato a Roma: a questo punto anche per lui potrebbe cadere l’accusa di omicidio.