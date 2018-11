Berlusconi scatenato contro i grillini: «Una minaccia per i risparmi, fermiamoli»

di Leo Malaspina

«Quello che vediamo è un crescente pericolo per il risparmio degli italiani e per il futuro delle imprese. Non soltanto si allontana sempre più ogni prospettiva di crescita e quindi di calo della disoccupazione, ma la diffidenza degli investitori internazionali mette in fuga i capitali e ci espone a manovre speculative». Silvio Berlusconi torna ad attaccare il governo gialloverde e in una nota al termine di un vertice con lo stato maggiore di Fi a palazzo Grazioli, mette in guardia dal rischio di ”manovre speculative” sui mercati. «Tutto questo mi convince sempre di più del fatto che questa maggioranza non sia in grado di andare avanti».

Berlusconi è tornato a far sentire la sua voce al suo elettorato: «Noi non smetteremo di lavorare anche per dare voce all’altra Italia, a quell’Italia seria e produttiva che è sempre più preoccupata dal gioco irresponsabile in atto sulla pelle delle imprese, dei lavoratori, dei risparmiatori». Poi torna sulla bocciatura della manovra. «Non è tanto il parere dell’Europa in sé stesso che ci preoccupa, è il giudizio degli investitori e dei risparmiatori, che si sono già pronunciati in modo severo sulla politica economica del governo giallo-verde, e che trarranno dalla bocciatura europea ulteriori motivi di diffidenza verso l’Italia», dice il Cavaliere, secondo cui in ”pericolo” sono il risparmio degli italiani e ”il futuro delle imprese. Non solo: c’è il rischio di fuga dei nostri capitali e di essere esposti a ”manovre speculative”. Quindi, spiega l’ex premier, ”prendersela con l’Europa per questo è come prendersela con il medico che certifica una malattia. Il medico può essere più o meno simpatico, ma la malattia è stata inoculata nella già gracile economia italiana dalla dissennata politica di spesa del governo”. «Le uniche azioni davvero ricostituenti – avverte Berlusconi – come il calo delle tasse attraverso la flat-tax, sono scomparse dall’agenda governativa. Tutto questo mi convince sempre di più del fatto che questa maggioranza non sia in grado di andare avanti a governare il Paese».

Intanto, è attesa per martedì la decisione della Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che pronuncerà la sentenza nel caso che vede opposto il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e lo Stato italiano martedì prossimo 27 novembre, alle 11 di mattina, nella sede della Corte, a Strasburgo. Berlusconi potrebbe essere riabilitato e tornare in campo come candidato.