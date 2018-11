Avviso ai Fiano e alle Boldrini: cercate il fascismo? Guardate a Torino

di Mario Landolfi

A chi da tempo fosse in cerca della Bestia e a chi, come il berlusconiano Mulè, credesse di averne scovato le tracce seguendo le minacce di Di Maio alla libera stampa, segnaliamo i trentamila “sì-Tav” che sabato affollavano piazza Castello a Torino: il fascismo, forse, era lì. Non nella sua rancida vulgata in uso alla propaganda corrente, ma nell’accezione di «espressione dei ceti medi emergenti» elaborata da Renzo De Felice. Un blocco sociale di piccola borghesia produttiva che all’indomani della Grande Guerra rivendicava legittimazione politica e che individuò nel nascente movimento il canale in cui riversare le proprie inquietudini e lo strumento per realizzare le proprie ambizioni. Manganello e olio di ricino sarebbero apparsi solo più tardi, in coincidenza con le “settimane rosse”, con l’occupazione delle fabbriche, con il caos nei servizi pubblici e con il diffuso sfascismo scatenato dal massimalismo socialista al grido di «facciamo come in Russia». La storia, è vero, non si ripete. Ma tutto autorizza a pensare che la Tav sia solo la punta dell’iceberg e che quello di Torino sia solo il primo tempo del derby tra produttori e il variopinto esercito dei nuovi sfascisti, rivelatisi insuperabili nello spacciare il rancore per riscatto e l’immobilismo per onestà. Al contrario, i produttori o, se preferite, gli antisfascisti, non sono un movimento e men che meno un partito, ma l’incarnazione di una profonda inquietudine alimentata dalla consapevolezza che la posta in palio è la modernità con le sue opportunità e con i suoi rischi. Sono i sopravvissuti del ceto medio azzannato dalla crisi – imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti del privato, partite Iva, non garantiti – che proprio mentre intravedevano un bagliore in fondo al tunnel, hanno avvertito gli scricchiolii sinistri provocati dall’improvvisazione al potere, dalla decrescita irresponsabile, dall’allergia ideologica alle grandi opere, dalla sottovalutazione dei mercati, dal pressappochismo legislativo e dal fanatismo manettaro dei nuovi sfascisti. Di coloro, cioè, che proprio come i massimalisti di un secolo fa ingrassano il ventre della fazione alla faccia della nazione. Il ridicolo, anzi il grottesco, è che ora siano proprio costoro, gli sfascisti, ad essere etichettati come fascisti. E non i trentamila defeliciani della piazza di Torino.