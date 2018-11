Appendino patrona dei gay: “padre” e “madre” all’anagrafe non torneranno

di Ezio Miles

Chiara Appendono si propone come patrona dell’universo Lgbt e gay contro quel “barbaro” e “retrogrado” di Salvini che vorrebbe reintrodurre la dizione “padre” e “madre” nei moduli per i documenti dei minori. «Noi rimaniamo dell’idea che sia giusto il passo in avanti che si è fatto e che la posizione di Salvini sia un passo indietro. Noi continueremo per la nostra strada e non faremo marcia indietro». Così la sindaca di Torino, commenta la decisione del Garante della privacy che ha dato torto al ministro dell’Interno sull’abolizione di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della carta d’identità per i figli minorenni.

«Essere riconosciuti da legge e da linguaggio non è marginale», insiste la Appendino in un contorto ragionamento che risulta lontano un oceano dal buon senso comune. «È il primo passo – dice Chiara – per dimostrare che una cosa esiste. Spesso si pensa che conquistare un diritto sia conquistarlo per qualcuno, invece – ha concluso – è un diritto conquistato per tutta la comunità». Sai quanto gliene importa alla “comunità” dei cittadini di “genitore 1 e genitore 2” sui moduli dell’anagrafe..

Il fatto è che la Appendino è crisi di astinenza di applausi e li cerca al XVI congresso nazionale di Arcigay «Torino ha dato molto in tema di diritti, sta continuando a dare e così continuerà “, perché “su questo tema non credo servano appelli ma fatti e azioni politiche. A Torino abbiamo iniziato con le trascrizioni all’anagrafe di figli di coppie omogenitoriali, aprendo una strada seguita da molti sindaci. E la città non farà nessun passo indietro in termini di diritti Lgbt ma ove possibile continueremo a fare fatti». Chissà quanto gliene saranno grati gli elettori quando si tratterà di rivotare per il sindaco e per la giunta.