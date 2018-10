Trump denuncia: Russia e Cina stanno sviluppando armi nucleari, ora basta

di Domenico Bruni

La faziosa stampa internazionale presenta una giusta denuncia di Donald Trump come una nuova bizzarria del capo della Casa Bianca: i media, compresi quelli italiani, infatti scrivono che Trump vuole denunciare il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), ossia il trattato tra Stati Uniti e Unione Sovietica sul disarmo e sul controllo dei missili nucleari, e far uscire gli Usa dall’accordo. In realtà, e questa è la cifra di come la stampa diffama Trump, è vero esattamente il contrario: Trump ha detto che poiché gli Usa sono gli unici a rispettare tale accordo, mentre Mosca e Pechino continuano a sviluppare armamenti offensivi nucleari, non si vede perché Washington debba rimanere in un accordo-beffa. Trump si è detto disponibile a rinegoziare l’accordo, ma finché Russia e Cina non diranno agli Stati Uniti chiaramente che nessuno svilupperà più questo tipo di armi, gli Usa saranno fuori da questo trattato. “Non si capisce – ha spegato ancora Trump – perché solo noi stiamo obbedendo a quel trattato, mentre Russia e Cina lo violano da anni. E non si capise come mai Obama in pasato non abbia nemmeno tentato di rinegoziare l’accordo…”. E ha ammonito: “Abbiamo intenzione di chiudere l’accordo e sviluppare anche noi queste armi… A meno che non si decida tutti insieme di smettere con la proliferazione nucleare, ne sarei estremamente felice…” ha concluso Trump. Il Trattato Inf sulle armi nucleari a raggio intermedio fu sottoscritto nel lontano 1987 tra i presidenti di Usa e Urss Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov dopo lo storico incontro di Reykjavik, la capitale islandese, e certamente fu l’inizio della fine della Guerra Fredda. La Russia reagisce in maniera piuttosto tiepida all’annuncio di Donald Trump di voler ritirare gli Stati Uniti dal Trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari. “Sarebbe una mossa molto pericolosa”, ha detto il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, citato dall’agenzia Tass. Per Ryabkov, “l’incapacità e la mancanza di volontà di avere con noi un rapporto costruito su basi solide incoraggiano la leadership del Paese a decidere per un ritiro formale”.