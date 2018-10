Terrore a Legnago, marocchino ruba un camion e si scaglia contro le auto

di Adriana De Conto

Serata di follia di un migrante marocchino. I carabinieri hanno temuto si trattasse di un atto terroristico quello avvenuto a Legnago in provincia di Verona, dove per qualche minuto, come ha spiegato il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Ettore Bramato, si è pensato anche all’ipotesi di un attentato di matrice islamica. Completamente fuori di sé, dopo aver rubato un mezzo per la raccolta dei rifiuti della Sime di Legnago, un marocchino ha iniziato una corsa a folle velocità tra le vie del centro del capoluogo della Bassa Veronese, scagliandosi contro le auto in sosta e prendendo vie contromano. Una corsa folle, durante la quale il marocchino alla guida è stato tallonato dalle pattuglie che ha più volte speronato, fino al violentissimo impatto con l’auto della stazione di Cerea. Se non ci sono stati morti, almeno a giudicare dai resti del mezzo, c’è davvero da parlare di miracolo. E’ il resoconto della serata di follia di K.A., marocchino di 31 anni formalmente residente a Venezia ma già arrestato ad agosto a San Giovanni Lupatoto per furto.

Marocchino arrestato