Quota 100 già da febbraio. Pensioni d’oro, il taglio frutterà 1 mld in 3 anni

di Redazione

Quota 100 potrà partire già dal prossimo frebbaio. Sarebbe questo uno dei punti dell’accordo raggiunto dall’esecutivo giallo verde secondo le indiscrezioni che giungono dal vertice in corso a Palazzo Chigi. Altro punto è il taglio delle pensioni i d’oro: il governo metterebbe a disposizione 1 miliardo, in 3 anni, per la sforbiciata. Per quanto riguarda la pace fiscale, questa potrà essere fatta solo da chi ha pre resentato la dichiarazione dei redditi.