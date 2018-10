«O cancella il dl, o noi cancelleremo lui»: il migrante in corteo minaccia Salvini (Video)

di Lara Rastellino

Arrabbiati, pretenziosi, verbalmente aggressivi e pronti a rivendicare arbitrariamente privilegi sanciti de facto da un sistema di accoglienza coatta imposta dalla sinistra buonista e salottiera, ovunque tranne a che a Capalbio ça va sans dire. Diritti messi in discussione dalla politica di contenimento dell’immigrazione selvaggia proposta e applicata da Matteo Salvini, ora nemico numero uno nel mirino di immigrati e buonisti dem, di polemisti e avversari politici e, naturalmente, di tutti quelli che sul business dell’accoglienza ammantato di doveri ecumenici e obblighi morali, si sono arricchiti per anni a scapito degli stessi migranti, prima, e di tutti gli italiani chiamati a ospitare ..

Migranti in piazza, lo slogan choc: «O cancella il dl, o noi cancelleremo Salvini»

Dunque, si sono presentati così, in piazza a Napoli, i migranti contro Matteo Salvini: persone che si sono integrate al tal punto da organizzarsi per manifestare accanto ai soliti centri sociali, con tanto di striscioni e cori offensivi quando non addirittura minacciosi, infarciti di luoghi comuni e allarmi infondati e indirizzati tutti contro il ministro dell’Interno che, proprio in quelle ore, era in visita nel quartiere Vasto per presiedere il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Uno show contestatario quello improvvisato dai manifestanti stranieri e da quelli dei centri sociali, immortalato dalle telecamere e che ha dato libero sfogo a tante discutibili parole in libertà, minacce comprese. E così, strizzando l’occhio ai soliti buonisti dem e alla lucetta rossa della telecamere che lo riprendeva, un immigrato tra i tanti, ha sentenziato contro il numero uno del Viminale e, come registrato da uno dei video postati in apertura e riportato, tra gli altri, in queste ore, dal sito de il Giornale, ha sentenziato: «Salvini non ha un progetto per gli italiani – dice il giovane straniero in un italiano claudicante –. Vuole fare finta che sta qua per risolvere i problemi… In realtà sta girando i problemi sociali. Una legge fuori luogo crea solo dei problemi sociali. Questo è il problema». «Poi l’appello diretto contro l’inquilino del Viminale: “Noi siamo in piazza per dire a Salvini: ‘O cancelli questo decreto o noi cancelleremo Salvini”».

La replica di Salvini arriva da Facebook

E a stretto giro, naturalmente, è arrivata la replica di Salvini che, nelle scorse ore, dal suo account Facebook ha postato: «Basta basta Salvini!». «Casa per tutti, lavoro per tutti!». «Cundannare a Salvini, assassini!».

Che bello il modello di “integrazione” della sinistra: accogliere senza limiti centinaia di migliaia di finti profughi che pretendono, pretendono, pretendono! Per fortuna al governo ora ci siamo noi e la rotta l’abbiamo invertita: con il #DecretoSalvini porte aperte solo ai veri rifugiati, tolleranza zero verso l’immigrazione clandestina, accordi con tutti i Paesi di provenienza e rimpatri». E ancora: «Secondo la sinistra quello che sparge odio sarei io… Quando si è ospiti (si spera regolari) di un Paese straniero, bisognerebbe entrare in punta di piedi e rispettare cultura, leggi e istituzioni. O no?». Chissà se qualcuno tra i migranti di stanza nel Belpaese vorrà replicare mediaticamente o, almeno, rispondere all’interrogativo lanciato sul web…