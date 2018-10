di Giovanna Taormina

«Roberto Fico oltre i confini della Boldrini. È piena emergenza stupri da parte di stranieri, è stata uccisa e stuprata un’altra ragazzina ma per il presidente della Camera la soluzione è “più amore”. Per Fratelli d’Italia invece ci vogliono i blindati, la polizia in strada, tolleranza zero per chi delinque e per l’immigrazione clandestina, la castrazione chimica per pedofili e stupratori». È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in replica a Fico che parlando della morte della sedicenne Desirée Mariottini ha detto che «la coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e partecipazione».

Migliaia di like al post della Meloni

Il post di Giorgia Meloni in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di like e condivisioni. Tantissimi i commenti. Scrive un utente: «