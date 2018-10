Meloni colpisce e affonda la Boschi: “Zitta, proprio tu parli di risparmi?”

di Redazione

Attualmente, si sa, la politica è tutta giocata tra dirette Fb e battute fulminanti sui social. E’ lì, dove si muove quella massa di umori, risentimenti e entusiasmi, che i leader politici si inseriscono per battagliare con gli avversari. Ed è ciò che fa anche Giorgia Meloni, leggendo un tweet di Maria Elena Boschi che è molto singolare.

Sui social infatti Maria Elena Boschi ha presentato così la nona edizione della Leopolda: “Ci siamo! Alla nona edizione della Leopolda. Sarà un ritorno al futuro: mentre il Governo gioca con la tenuta dell’economia – scrive l’ex sottosegretaria -, discuteremo di una contro-manovra per tutelare i risparmi degli italiani e il futuro dei giovani”. Una frase che Giorgia Meloni rivolge subito contro la stessa Boschi: “Tutelare i risparmi degli italiani? Lei e Renzi? Ma è seria?“. In effetti che proprio lei, soprannominata non a caso Lady Etruria, si faccia paladina dei bisogni dei risparmiatori appare assai bizzarro, insomma un goffo autogol. Non dimentichiamo, tra l’altro, che proprio la Boschi e lo scandalo di banca Etruria viene considerato dai sondaggisti il motivo che ha condotto al tracollo elettorale del Pd. In pratica Maria Elena non ci fa una bella figura neanche dinanzi al suo elettorato di riferimento. E Giorgia Meloni coglie al volo l’occasione.