Greggio ironizza: «Tagliate le corde vocali a Fedez». E lui s’infuria

di Renato Fratello

È polemica su Striscia la Notizia. L’ultima puntata si è aperta con una battuta di Ezio Greggio sull’intervento ai timpani a cui Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è sottoposto a Los Angeles qualche giorno fa. Il tg di Antonio Ricci ha voluto fare ironia sull’operazione del piccolo Leone puntando sulle doti canore del papà e Greggio ha ironizzato che sarebbe stato meglio «eliminare le corde vocali a Fedez». Ma il momento di ilarità non ha di certo fatto sorridere il rapper. «Proprio qualche giorno fa sottolineavo quando fosse spiacevole fare ironia di bassa lega sull’operazione di Leo – ha spiegato Fedez con un video su Twitter – poi la medesima battuta che non fa ridere è stata pedissequamente ripresa da Striscia mettendoci due risate registrate sopra. Bravi complimenti». «Non imputo a nessuno il fatto di non fare ironia sulla mia musica e su quanto faccia ca… – ha proseguito Fedez – quello fatelo quanto volete, ma se non sapete cos’ha vissuto una famiglia prima di arrivare a un’operazione del genere io l’avrei evitato ed era evitabile, tutto qua». Infine una frecciata all’ideatore di Striscia: «Sono rimasto basito che questa cosa sia stata fatta da Ricci che non reputo una persona stupida. Per questo interpreto questa operazione come pretestuosa e cattiva».