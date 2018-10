Giorgia Meloni in posa come nel “Trono di spade”: noi pronti alla battaglia

di Redazione

Una foto di Giorgia Meloni che cavalca un drago, scattata al Romics di Roma, ha avuto particolare successo su Twitter. La leader di Fratelli d’Italia, in posa come Daenerys Targaryen, personaggio molto amato della saga del Trono di Spade, ha postato la foto con questo commento: “Siamo pronti alla battaglia delle europee”. Una foto scherzosa, ma che racchiude in sé molti significati.

Il personaggio di Daenerys si sottrae a un matrimonio combinato e si emancipa come donna guerriera e comandante di eserciti. La sua vicenda può essere letta in parallelo con quella di un’altra eroina fantasy molto cara alla destra, Eowyn, la principessa di Rohan che uccide il Nazgul in battaglia nel romanzo di J.R.R.Tolkien Il Signore degli Anelli. E proprio Eowyn si chiamava negli anni Settanta la rivista femminile delle giovani del Msi, un foglio interamente scritto da donne che nelle intenzioni delle fondatrici doveva essere una risposta politica al femminismo. Una risposta incentrata sul valore della complementarietà di cui Eowyn era appunto simbolo in quanto non rivolge la sua lotta contro il sesso maschile ma mette la sua energia e la sua volontà guerriera al servizio di un superiore obiettivo che accomuna tutti.