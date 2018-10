«Giggino a’ soreta, mi chiamo Luigi»: siparietto tra Di Maio e Lucci a “Nemo” (video)

di Ernesto Ciecaquaglia

«Giggino a’ soreta, io mi chiamo Luigi». Divertente siparietto, durante la trasmissione di Nemo su Raidue, tra Luigi di Maio ed Enrico Lucci. Il conduttore chiama il vicepremier con un confidenziale “Giggino”. Ohibò, come si permette questo villanzone? Di Maio è irritato , ma la butta in scherzo rispondendo con un ‘espressione napoletana (“a’soreta”, appunto). Il suo fastidio è però evidente. Poi, superato il momento del disdoro, Giggino (pardon, Luigi) attacca a testa bassa il presidente della Bce Mario Draghi: «Ora si deve tifare Italia, a Draghi avvelena il clima». È difficile però immaginare che il megabanchiere, dall’alto del suo ovattato ufficio all’Eurotower, si preoccupi più di tanto per questa reprimenda del vicepremier Di Maio, si chimi pure Luigi o, per gli amici, Giggino. Proponiamo questa scenetta in un video tratto dall’edizione on line del Corriere della Sera.