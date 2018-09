Vuoi vedere la tua auto prima e dopo la riparazione?

di Inforicambi.it

L’App KYB Suspension Solutions è stata progettata espressamente per i meccanici e può essere personalizzata da ciascuna officina che la utilizza. Può essere scaricata gratuitamente da App store e Google Play. Due le funzioni principali: la prima parte serve ad aiutare il meccanico a spiegare all’automobilista quali problemi sono stati identificati nelle sospensioni del suo veicolo e quali componenti devono essere sostituiti. L’App invia all’automobilista un messaggio di testo con link a video che illustrano i pericoli e i rischi connessi all’usura di ammortizzatori, molle e kit di montaggio e protezione. La seconda funzionalità risiede nel presentare la riparazione completata che l’officina ha effettuato sul veicolo del cliente. Può inviare all’automobilista un messaggio con foto che mostrano il veicolo prima e dopo la riparazione. L’App è stata sviluppata a seguito di un dettagliato studio di ricerca di mercato pan-europeo presso i meccanici. Ed è progettata per affrontare direttamente alcune delle problematiche emerse, quali l’efficace comunicazione con gli automobilisti e la necessità di illustrare meglio il ruolo critico per la sicurezza del veicolo che rivestono gli ammortizzatori, le molle e i componenti di montaggio e sospensione. “Il feedback sulla versione demo è stato decisamente positivo e sono fiducioso che questa nuova App per dispositivi mobile aiuterà i nostri clienti meccanici, aiutandoli a migliorare la loro immagine presso i loro clienti e ad aumentare le vendite” spiega Jordan Day, responsabile Marketing di KYB Europe.