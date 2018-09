Vent’anni senza Lucio Battisti, il mito della destra. Mattarella lo ricorda così

di Antonio Marras

Sono trascorsi vent’anni da quell’infausto giorno di settembre in cui veniva annunciata la morte di Lucio Battisti: era il 9 settembre 1998 quando il cantante che aveva scritto con Mogol e interpretato le più belle canzoni della storia musicale italiana si spegneva in un ospedale milanese dopo una lunga malattia. In venti album, Battisti, fin dagli anni Sessanta, aveva segnato i gusti musicale di intere generazioni di ragazzi, a cominciare da quelli che militavano a destra, in un’area politica che si sentiva finalmente rappresentata da un cantante che non ammiccava, come tutti erano costretti a fare in quegli anni, alle rivendicazioni politiche della sinistra extraparlamentare. Lucio Battisti era amato a destra per canzoni come “Il mio canto libero”, “La collina dei ciliegi” e tante altre (qui la lista completa) ma anche per il suo anticonformismo politico e musicale, che lo rendeva irregolare, inafferrabile, indipendente.

In Italia si ricorda Battisti in tanti luoghi con eventi e manifestazioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla signora Grazia Letizia Veronese Battisti questo messaggio: “A vent’anni dalla precoce perdita di Lucio Battisti, figura indimenticabile della musica leggera italiana del secondo novecento, desidero ricordarne lo spessore artistico, la fervida creatività e le intuizioni geniali che hanno dato vita a opere intramontabili”. “Fin dagli esordi impresse un impulso innovativo al linguaggio musicale del nostro Paese, sperimentando sonorità suggestive e stili assai diversi. Il suo straordinario talento, insieme alla costante e rigorosa ricerca di evoluzioni espressive, lo hanno consacrato come un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, superando, nonostante la sua natura schiva e riservata, i confini nazionali”, prosegue il capo dello Stato. “Autentico precursore e interprete delle emozioni, delle inquietudini e dei mutamenti sociali e culturali di un’epoca ha influenzato generazioni di cantautori. Con questo spirito, rivolgo a lei, a suo figlio Luca e a tutti i familiari, sentimenti di ideale partecipazione”, conclude il capo dello Stato.