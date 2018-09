Tajani: «Bannon se ne stia a casa, no alle intrusioni americane»

di Viola Longo

A che gioco gioca Antonio Tajani? Il vicepresidente di Forza Italia, impegnato in una kermesse azzurra a Fiuggi, da un lato continua a sottolineare che «i cittadini vogliono un accordo di centrodestra» e dall’altro riserva agli alleati frecciatine al vetriolo. Finendo per scivolare in qualche affermazione che ha il sapore del vero e proprio sgarbo.

Atteso come ospite ad Atreju, Tajani ha fatto sapere che non sarebbe andato perché fortemente influenzato. Lo ha annunciato lui stesso, precisando di aver informato Giorgia Meloni, «scusandomi». «Per motivi di salute non potrò essere lì», ha chiarito dalla kermesse di Fiuggi, dove, come si conviene a un “padrone di casa”, non ha comunque abbandonato i lavori, ai quali ieri aveva partecipato anche la stessa Meloni. Ciò che invece lascia più interdetti è il fatto che il numero due di FI abbia sentito la necessità di stigmatizzare la presenza di «Steve Bannon in Italia». Ovvero, ad Atreju: il “guru” del sovranismo internazionale è fra gli ospiti della giornata all’Isola Tiberina, circostanza annunciata da tempo e che certo non può essere sfuggita a Tajani. «Gira per l’Italia Bannon, principe dei sovranisti. Mi domando: come si fa a essere sovranisti italiani se poi arriva un americano a dirci che dobbiamo essere sovranisti americani… Bannon può stare tranquillamente a casa sua, non abbiamo bisogno di interferenze americane», ha detto Tajani.

Certo, in mattinata Tajani era stato un po’ “strapazzato” da Matteo Salvini, ospite anche lui della kermesse di FdI. «Oggi ad Atreju viene Tajani? Salutatemelo…», aveva tagliato corto Salvini, rispondendo a Enrico Mentana che lo intervistava. «Con Tajani siamo amici fraterni, già ho tanti nemici a sinistra, senza cercarne altri altrove…», aveva aggiunto, dopo aver spiegato che «per me il governo poteva essere allargato a Fratelli d’Italia, ma no a Forza Italia… Perché no a FI? Perché con Giorgia Meloni condividiamo certi valori e, per esempio io mi ricordo la battaglia di Roma che abbiamo combattuto soltanto in due contro tutto e tutti, mentre qualcuno sparava da fuori…». Il presidente del Parlamento europeo, però, ha avuto modo di rispondere direttamente al ministro degli Interni. Ma perché, dunque, cercare lo scontro anche con FdI? «Salvini cerca di avere la botte piena e la moglie ubriaca», ha detto Tajani, con riferimento all’alleanza di governo con il M5S. «Siamo convinti che questo governo sia figlio di un matrimonio di interessi, ma che non ci porterà da nessuna parte», ha proseguito, parlando delle parole di Rocco Casalino nei confronti dei funzionari del Mef come di «purghe». «Le purghe – ha poi commentato – mi fanno pensare a Stalin, mi ricordano il comunismo. Mi preoccupo se la Lega non riesce a fermare questa avanzata degli eredi di Renzi. Lui aveva gli ottanta euro, loro il reddito di cittadinanza». «Siamo noi che non vogliamo avere nulla a che fare con questi signori. Non ci pieghiamo, non ci interessa stare al governo con Casalino, Toninelli, Di Maio… siamo fieri di stare all’opposizione».

«Non dobbiamo avere complessi inferiorità nei confronti di chicchessia. Ci hanno sempre dati per morti ma siamo ancora qua. E non abbiamo alcuna intenzione di andarcene e di ritirarci, anzi vogliamo recuperare il terreno perso», detto Antonio Tajani, chiudendo il suo intervento sulle note della canzone di Vasco Rossi Eh già, con il ritornello «siamo ancora qua» a fare da eco alle sue parole.