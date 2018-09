Sondaggio Demos, la Lega primo partito d’Italia. In calo i Cinquestelle

di Elsa Corsini

Ancora in crescita il consenso popolare della Lega con Matteo Salvini ormai consacrato a “leader del Futuro” . Lo rileva l’ultimo sondaggio Demos pubblicato come di consueto da Repubblica. Se si votasse oggi il Carroccio supererebbe la soglia del 30% mentre i grillini confermano il calo e l’esecutivo gialloverde viene promosso a pieni voti con il 62 per cento.

La Lega vola oltre il 30 per cento

Cifre alla mano la Lega di Matteo Salvini oggi è il primo partito in Italia per grado di consensi. Secondo il sondaggio condotto nei giorni scorsi, infatti, ha superato quota 30 mentre il M5S è sceso al 29,4%. I Cinquestelle, che insieme alla Lega sfiorano la maggioranza del 60 per cento, hanno perduto più di 3 punti rispetto alle elezioni politiche di marzo e quasi 2 negli ultimi quattro mesi. Ottima performance del governo guidato da Giuseppe Conte che vede un consenso da parte degli italiani con il 62 per cento. In calo costante il Pd che si ferma al 17 per cento con Matteo Renzi in calo di popolarità. Quanto alla popolarità di Salvini l’istituto di Ilvo Diamanti ha scandagliato le sfaccettature di un successo crescente realizzando una “mappa delle parole” che individua proprio nel Matteo nazionale il leader che meglio sa interpretare il presente e proiettarsi nel futuro. Salvini si posiziona un po’ sotto papa Francesco, in calo considerevole rispetto agli ultimi anni, distanziando di molto Luigi Di Maio, con uno spostamento dei grillini sulle tematiche tipicamente leghiste come l’immigrazione. Il sondaggio rileva anche che un italiani su due è favorevole alla politica di chiusura dei porti.