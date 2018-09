Parla anche Varoufakis: “Governo italiano fascista, il suo debito non è sostenibile”

«Se fossi una agenzia di rating avrei detto le stesse cose sull’Italia». Yanis Varoufakis, disastroso ministro dell’Economia della disastrata Grecia, torna a far parlare di sè con un’intervista a La Stampa. L’ex esponente del governo Tsipras, parla a tutto campo del governo gialloverde. «Pure io – spiega – avrei atteso di vedere cosa fanno Salvini e Di Maio prima di dare il voto al Paese». Varoufakis invita «ad attendere che si misurino con le sfide del Fiscal Compact» perché «il quadro italiano non è sostenibile nell’attuale Eurozona». L’esponente della sinistra greca ovviamente vede come fumo negli occhi Matteo Salvini «assai abile a parlare con chi ha perso la speranza», ma uno che si fonda «su xenofobia, chiusura dei confini, e orgoglio nazionale». Il che, sostiene, «evidenzia un momento di fascismo» per cui è «molto preoccupato».

Varoufakis: “Con l’Italia fuori dall’euro è la fine dell’Europa”

«Se l’Italia uscisse dall’Eurozona – avverte anche – sarebbe la fine dell’euro e porterebbe alla divisione tra Nord e Sud». Per l’economista greco «i soli ad aver capito che occorre uno spirito internazionale sono le banche, straordinarie nell’unirsi, e i fascisti, nuovi o vecchi, come sempre solidali fra loro. Si era già visto con Franco, Hitler e Mussolini. L’ultradestra, i razzisti e gli xenofobi si uniscono sempre magnificamente. Come i banchieri – proegue – che vogliono essere salvati dai governi. Destra tradizionale, liberali e sinistra sono invece a pezzettini». Varoufakis si addentra sul versante culturale citando Goebbels: «Ho studiato a fondo i testi fascisti fra le due guerre. Nel Goebbels degli anni Venti ci sono pagine anche brillanti. Il modo in cui contesta il capitalismo potrebbe essere il mio. Solo che le conclusioni fanno venire i capelli diritti. È una doppia narrativa, una tragedia che stiamo rivivendo».

Varoufakis evoca l’Europa degli anni Venti

L’Italia è così: «Il governo ha molti argomenti validi, la critica delle autostrade privatizzate e l’Europa assente sui migranti. Ma, come Goebbels negli anni Venti, arriva a tesi incendiarie e misantrope che suggeriscono sgomento e orrore». Per Varoufakis il futuro potrebbe essere catastrofico: “Non voglio fare il profeta di disgrazie non indulgerò in previsioni. Vedo però che l’economia italiana non è sostenibile nella struttura attuale dell’euro e nessuno ha idea di come l’Italia possa essere pienamente integrata nell’Eurozona. Se uscisse, sarebbe la fine dell’euro. Una calamità che porterebbe una divisione fra Nord e Sud e alla stagnazione. Ovvero il terreno ideale per far crescere il fascismo».