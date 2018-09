Libro dei fatti: da oggi in autogrill l’edizione 2018. In omaggio per chi acquista un altro libro

di Redazione

Da oggi torna in Autogrill il Libro dei Fatti. L’edizione 2018 del bestseller Adnkronos sarà dato in omaggio ai viaggiatori che acquisteranno un libro nella rete Autogrill. Tra le novità dell’edizione italiana del World Almanac americano, edito da Adnkronos libri, uno speciale Alimentazione che indica mese per mese il calendario degli alimenti a seconda della loro stagionalità e ne indica caratteristiche e proprietà. Altro approfondimento è dedicato alla sostenibilità con i contributi di Claudio Descalzi amministratore delegato di ENI e Francesco Starace amministratore delegato di Enel. Ad aprire il Libro dei Fatti 2018 l’intervento di Andrea Illy presidente della Fondazione Altagamma. La sezione Sport è introdotta da un testo firmato da Massimiliano Allegri allenatore della Juventus e simbolo vincente del calcio italiano. La crisi istituzionale spagnola, l’elezione di Macron in Francia, lo scandalo Weinstein, l’intenso ciclo di visite di Papa Francesco a favore della pace, l’anniversario record dei 65 anni di regno della regina Elisabetta II, la morte di Totò Riina, il G7 a Taormina, la valanga sull’Hotel di Rigopiano, la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali e l’addio al calcio di Totti. Questi alcuni dei principali fatti del 2017 raccontati dalla 28esima edizione del Libro dei Fatti. La pubblicazione mantiene negli anni la semplice fruibilità con il continuo alternarsi tra le notizie attuali e quelle che appartengono già alla storia. Approfondimenti, sezioni fotografiche, cronologie, curiosità e quiz rendono il Libro dei Fatti di facile lettura e sempre più di aiuto agli addetti ai lavori nella scrittura o nella preparazione di concorsi e cruciverba.