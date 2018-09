Lecco, bimbo violento a scuola. Sciopero dei compagni di classe

La notizia ha creato scompiglio a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, dove i genitori di una classe di quarta elementare hanno deciso di non mandare più i loro figli a scuola per la presenza di un bambino violento che picchia i compagni e le maestre. Le famiglie hanno fatto questa scelta perché la scuola non garantisce l’incolumità dei loro figli. A decidere per la singolare forma di sciopero sono state 14 famiglie su 17.

Gli episodi sono pressoché quotidiani – racconta Il Giorno – “e tra scolari e docenti già in molti sono finiti in ospedale al Pronto soccorso, l’ultimo solo l’altro giorno. È dalla prima elementare che alunni e insegnanti devono fare i conti con gli improvvisi attacchi d’ira del ragazzino che utilizza penne e compassi come coltelli”.

“Sia chiaro che nessuno dei genitori – precisa il sindaco Giovanni Battista Bernocco – che hanno tutta la mia stima e solidarietà per la pazienza fin qui manifestata, vuole allontanare da scuola il bambino problematico a cui non si possono imputare colpe. L’obiettivo è quello di proporre percorsi a lui idonei“. Il punto è che anche le insegnanti di sostegno hanno chiesto il trasferimento per i disturbi comportamentali del bambino.