Bene il vertice del centrodestra: Lega, FdI e Forza Italia uniti a tutte le elezioni (video)

di Giovanni Trotta

Si è svolto a Palazzo Grazioli il vertice del centrodestra, con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, il ministro dell’Interno Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il vertice segue quello di domenica sera ad Arcore, quando il leader della Lega aveva incontrato Berlusconi. Sul tavolo le prospettive del centrodestra, con il nodo delle alleanze e dei nomi da candidare in vista delle prossime regionali.Il primo a rilasciare dichiarazioni dopo il vertice, nel primo pomeriggio, è stato Matteo Salvini: “Abbiamo parlato di tasse, lavoro e immigrazione”, ha detto al termine dell’incontro. Salvini ha aggiunto: “Abbiamo trovato nel centrodestra l’accordo su candidati condivisi alle prossime regionali. E’ stata una giornata molto positiva, correremo insieme come abbiamo sempre fatto dappertutto”. Rispondendo ai giornalisti, Salvini ha detto che “fa parte del mio lavoro incontrare e ascoltare tutti”. Così il ministro dell’interno a chi gli chiedeva se teme che incontri di questo tipo possano creare fibrillazioni con l’alleato di governo, il M5S. Poi Salvini ha parlato di elezioni amministrative, tema del giorno e del vertice. ”C’è una bella differenza tra gli amministratori leghisti e tutti gli altri. A Cascina, Pisa, con la nostra Susanna Ceccardi i contributi affitti premiano (finalmente) gli italiani. Mentre a Lodi la nostra Sara Casanova chiede una certificazione del patrimonio a chi chiede agevolazioni per i servizi scolastici. Sono orgoglioso dei nostri sindaci, sperando di esportare la buona amministrazione leghista anche in Trentino Alto Adige il prossimo 21 ottobre: avevamo promesso prima gli italiani, regole e lotta ai furbetti. Dalle parole ai fatti”, ha concluso il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini al termine del vertice. Da parte sua GIrgia Meloni ha confermato: “È stato un incontro molto positivo, è stato sancito che andremo insieme in tutte le regioni dove si voterà nei prossimi mesi”, dice la presidente di Fratelli D’Italia, durante la registrazione di W l’italia oggi e domani, in onda questa sera alle 21.25 su Rete4, parlando del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. “Salvini ha chiarito che la Lega è ancorata, bene o male, al campo del centrodestra. Nella Lega si stanno rendendo conto – aggiunge – che è difficile trovare una sintesi con i 5stelle”.