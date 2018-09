Alla stazione di Ostia con un’ascia: fermato immigrato

di Davide Ventola

Continua il capillare controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, attuato con molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, che ha portato all’arresto di 7 persone e alla denuncia di altre 4. Presso la metropolitana di Lido Nord, è stato individuato un indiano 48enne che deteneva nel proprio zaino un’ascia della lunghezza di oltre 35 cm. L’uomo, che non ha dato una plausibile motivazione del possesso, è stato denunciato per ”porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e l’arma è stata sequestrata.

Gli altri controlli ad Ostia: fermato un romeno

Nella rete dei controlli è incappato anche un 47enne romeno, arrestato per ”detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti”. L’uomo, dopo un prolungato servizio di osservazione è stato sorpreso ad Ostia con molteplici dosi di crack nello zaino; immediatamente arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.

A Ostia controllate 139 persone

Presso i locali dell’ex colonia ”Vittorio Emanuele III” i militari dell’Arma hanno individuato e arrestato un albanese 32enne il quale, nonostante fosse stato già destinatario di un provvedimento di espulsione, era illecitamente rientrato nel territorio italiano. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Ad Acilia, invece, i controlli dei Carabinieri sono stati indirizzati verso un’abitazione occupata da una coppia dove erano stati notati degli ”strani movimenti”. L’osservazione dell’attività e la successiva perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire diverse dosi di stupefacenti, abilmente occultate in una libreria nonché la somma di circa 200 euro in contanti, provento dell’attività illecita. La coppia, un 40enne agli arresti domiciliari e una 43enne già nota alle FF.PP., è stata immediatamente arrestata, mentre lo stupefacente è stato sequestrato. Un’altra persona fermata in strada dai Carabinieri è stata trovata con 3 dosi di marijuana nelle tasche. La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione permetteva di trovare quasi 5 grammi della stessa sostanza e ulteriori 5 grammi di hashish; l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio sono stati controllati 86 veicoli, identificate 139 persone e segnalato un giovane alla Prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti.