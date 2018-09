Al Mercato – Noodle Bar – Milano

di Redazione

Al Mercato – Noodle Bar

Viale Bligny, 3 – 20136 Milano

Tel. 02/87064275

Sito Internet: www.al-mercato.it

Tipologia: noodle bar

Prezzi: noodles 10/12€, kushitakatsu 2/3€, curry 10/14€, cocktail 8€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Definirlo etnico è un po’ sminuente: in questo locale si trovano tutti i viaggi “gastronomici” di Eugenio Roncoroni, chef di Al Mercato in Via Sant’Eufemia. Non si tratta di un bistrot patinato ma di un ambiente informale, senza fronzoli, con i piatti cult asiatici a prezzi nazional-popolari. La scelta è ampia, converrebbe tornare e ritornare, anche perché le porzioni sono generose e i cocktail così ben bilanciati che si sente l’esigenza di sceglierne un altro. Il menù è vasto e propone diversi piatti che vanno dai noodles in brodo o saltati, ai dim sum, i tipici ravioli cinesi con carne, pesce, frattaglie o vegetariani, dagli spiedini alla brace giapponesi, i kushitakatsu, ai piatti speciali della casa, come le patate fritte sichuanesi, il disco di riso e arachidi con salsa maltese e granchio o la tartare di pesce del giorno, per finire con gli asian sandwich, come il bao, pane tipico asiatico. Per la nostra cena, abbiamo provato il curry thai verde con pesce, dalla salsa poco piccante e servito con riso bianco, dove lo chef è riuscito a far sentire distintamente tutte le spezie senza coprire il gusto del pesce. Molto buoni anche i due kushitakatsu con una pancia di maiale che si scioglieva in bocca e ottimi i fegatini di pollo, così come i noodles fritti con sfilacci di anatra alla pechinese.

AMBIENTE

Posto proprio di fronte all’università Bocconi, il locale si snoda su due piani con cucina e bancone a vista e dettagli che richiamano l’Asia. La particolarità: dal bagno si può spiare chi lavora in cucina senza ovviamente essere visti.

SERVIZIO

Giovane e preciso, informale con influenze rock ‘n roll, personale molto preparato e disponibile a raccontare gli ingredienti di ogni piatto.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –