Volantino maschilista degli ultrà della Lazio. E riparte il fango contro i biancocelesti

di Redazione

“La Nord per noi rappresenta un luogo sacro. Un ambiente con un codice non scritto da rispettare”. E ancora: “Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi“. Fa discutere il volantino diffuso ieri sugli spalti dello stadio Olimpico, a Roma, prima del match Lazio-Napoli. Un foglietto che porta la firma del ‘Direttivo Diabolik Pluto’, un gruppo di ultras della Curva Nord e che è stato rilanciato in rete da diversi utenti. Diabolik è il soprannome di Fabrizio Piscitelli, storico capo degli irriducibili della Lazio e alle prese con numerosi guai giudiziari.

“Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese – si legge ancora nel testo – andasse in altri settori”. Ieri la partita si è conclusa 1-2 per il Napoli, con la prima sconfitta in casa per i biancocelesti.

Merita tuttavia una riflessione il fatto che il volantino di un gruppuscolo di esaltati, sicuramente una minoranza rispetto alla tifoseria biancoceleste, ottenga tutta questa attenzione mediatica in partenza di campionato. I riflettori perennemente puntati sullo sciocchezzaio della curva Nord (ma non di altre curve, che esattamente come la Nord sciorinano anche asserzioni e iniziative demenziali) sono utili non solo ad informare ma anche a dipingere la Lazio come una squadra di razzisti, misogini trinariciuti e neonazi. Avvenne anche l’anno scorso, sempre ad avvio di campionato, con il volantino su Anna Frank. Una coincidenza che non si può non segnalare.