Tragedia a Mantova: muore 14enne schiacciato da una panchina girevole

di Liliana Giobbi

Tragedia in un parco. Paura, urla e lacrime. Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato sotto una panchina girevole. È successo in piazza Castello a Castel d’Ario, in provincia di Mantova. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sul corpo del ragazzo è crollata una panchina montata su un perno, del peso di circa otto quintali. Il ragazzino stava giocando con alcuni amici quando la struttura lo avrebbe schiacciato. I ragazzini – si legge su Il Giorno – erano vicini a una delle due panchine del giardini, delle strutture in ferro alte alcune metri con una spalliera e una seduta, tenuta in piedi da un piedistallo. È un elemento di arredo urbano che funge anche da monumento visto che si inserisce in un giardino allestito come ecomuseo in una zona pregiata per il suo riso vialone nano. A un tratto il perno di sostegno ha ceduto e la panchina ha travolto il giovane, mentre gli amici sono riusciti a scansarsi. Le urla dei ragazzini hanno immediatamente attirato l’attenzione dei partecipanti alla vicina festa dell’Avis che hanno cercato invano di spostare la pesante struttura sotto cui giaceva il corpo ormai senza vita del ragazzino. Il quattordicenne è stato portato all’ospedale Poma di Mantova ma i traumi che aveva riportato erano troppo gravi.