Sondaggi, crolla il Pd. Salvini fa il pieno: è lui il ministro più amato

di Giovanna Taormina

Renzi sempre più in difficoltà, il Partito democratico in crisi di consensi e di credibilità. È quanto emerge da un sondaggio realizzatp dall’Istituto Piepoli e diffuso da Affaritaliani.it. La fiducia nel governo guidato da Giuseppe Conte, dopo poco più di due mesi dall’insediamento a Palazzo Chigi, oscilla tra il 58 e il 60% in crescita rispetto al 50-52% registrato al momento della nascita. Il merito è soprattutto di Matteo Salvini, che sta trainando l’azione dell’esecutivo nonostante i balbettamenti di alcuni ministri pentastellati. Non a caso, tra i ministri il più amato in assoluto è proprio Salvini. Il ministro dell’Interno supera il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e fa il pieno di consensi grazie soprattutto al modo in cui ha affrontato l’emergenza sbarchi e il problema dell’immigrazione clandestina. A confermare questi dati arrivano poi le intenzioni di voto sui partiti. A pari merito intorno al 29% e con un’oscillazione di circa due punti percentuali ci sono la Lega e il M5S, che complessivamente sfiorano il 60%. Molto negativo il dato del Partito democratico che subisce un’emorragia di consensi rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo e non va oltre il 15%.