Sexy sondaggio dell’Espresso: fareste sesso con Fico? Sculaccereste la Le Pen?

di Leo Malaspina

Fareste sesso con Roberto Fico? E perché? È ruspante? Macron è poliedrico, per questo vi ispira? E Chiara Appendino? Fareste sesso con lei per svegliarla? Ma c’è anche spazio per le donne di destra? Daniela Santanché meriterebbe di essere zittita con le pratiche amorose? E Marine Le Pen? Vi divertirebbe sculacciarla? No, non è un sondaggio balneare di Novella 2000, ma del più importante settimanale italiano, l’Espresso, che con un curioso senso della satira politica confeziona una paginata sessista e sessuofoba, pruriginosa, ai limiti della caserma.

Una roba che in poche ore ha scatenato l’ironia della rete e le critiche feroci dei suoi lettori, che hanno letteralmente bastonato il suo direttore, Marco Damilano. Quel giochino-test voleva essere semiserio ma ha fatto sorridere in pochi, “Sei Di Maio o Salvini?” era il titolo, al quale facevano seguito domande con quattro risposte. “Forse anche a voi, come diceva Altan, vengono in mente idee che non condividete. Per scoprire se state cedendo alle suggestioni del nuovo potere, rispondete alle domande qui sotto”, è scritto sotto.

Dopo le prime domande piùo meno innocue, arrivano quello pruriginose e quattro politici di sesso maschile e femminile vengono offerti al sondaggio come possibili partner “da letto”. Fico “ruspante”,Macron “poliedrico”, Davide Casaleggio “indecifrabile”, Giancarlo Giorgetti esperto, poi le donne, la Santanché “per zittirla”, la Le Pen per “sculacciarla”, la Appendino “per svegliarla” la Bongiorno per “disinnescarla”. Una delle critiche più feroci arriva dal movimento femminista “Se non ora quando”, che urla allo scandalo, manco fosse un giornale berlusconiano: “Dall’Espresso non ce lo aspettavamo proprio: uomini da scegliere per i propri pregi, donne per i correlati difetti”. Manco l’avesse fatto Signorini su “Chi”…