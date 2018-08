Rai: l’elegante risposta di Foa agli attacchi beceri e grossolani (video)

di Redazione

Marcello Foa, presidente in pectore della Rai, ha scelto un video su Facebook per rispondere direttamente a giornalisti e semplici cittadini che lo stanno tempestando di chiamate e di messaggi. «Ho deciso di servire la Rai – dice Foa nel video – con estremo rispetto delle regole, di un’etica professionale e delle consuetudini del mandato da consigliere che mi è stato conferito. Intendo rispettare questo patto tra gentiluomini fino in fondo. Sebbene molti continuino a provocarmi in ogni modo, io non cederò a queste provocazioni e attenderò con molta serenità e fiducia che l’azionista mi dica cosa sia opportuno fare non nel mio interesse, ma nell’interesse della Rai. Dopo di che io mi adeguerò molto serenamente».

Qualche ora prima il giornalista e componente del Cda Rai, aveva diramato una nota alla stampa: «Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione che sono ancora in attesa di indicazioni dell’Azionista e che nel frattempo continuerò, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, a coordinare i lavori del Cda come consigliere anziano, nell’esclusivo interesse del buon funzionamento della Rai. Voglio sottolineare – ha concluso Foa – che in queste prime riunioni il clima all’interno del Consiglio è stato ottimo, di confronto franco e leale con colleghi di grandissimo valore, e che lo spirito che ci unisce è quello di servizio per la più grande azienda culturale del paese.