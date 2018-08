Migranti: tre membri di una Ong arrestati per traffico di essere umani

di Laura Ferrari

Una trentina di membri di una Ong, compresi 24 stranieri, che avrebbero agito come trafficanti di esseri umani nell’isola di Lesbo, sono stati indagati dalle autorità greche. Secondo le indagini della polizia ellenica, i soggetti in questione avrebbero sistematicamente favorito gli spostamenti di migranti dalla Turchia alla Grecia. In particolare, avrebbero comunicato con persone in Turchia per programmare i viaggi e avrebbero trattenuto per sé una parte del denaro raccolto con le donazioni. Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta dalla magistratura. La polizia ha iniziato a monitorare l’attività dell’Ong dopo aver fermato, a febbraio, due membri dell’organizzazione che a Lesbo viaggiavano su un veicolo caratterizzato da un simbolo contraffatto dell’esercito greco. Nel mirino degli inquirenti, anche l’uso di apparecchiature con cui i membri dell’Ong avrebbero ascoltato in maniera illegale le comunicazioni tra la polizia greca, l’agenzia Frontex e la guardia costiera.

Migranti: arrestati tre membri della Ong Erci

Secondo le ultime notizie provenienti da Atene, dei trenta indagati tre membri dell’Ong l‘Emergency Response Centre International (Erci) tre sono stati arrestati. I componenti erano in contatto con i migranti via social e che “li hanno assistiti attivamente” nel loro ingresso illegale in Grecia, dal 2015 in poi. Ma non è tutto. Perché per seguire i flussi migratori, gli arrestati monitoravano anche illegalmente le comunicazioni radio della Guardia costiera greca e dell’Agenzia europea di confine Frontex.