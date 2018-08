Mantova, travolge gruppo di giovani e scappa. Il “pirata” non la fa franca

di Paolo Sturaro

Sei ragazzi sono stati investiti da un pirata della strada la scorsa notte a Mantova. Poco dopo le 3.30, dopo essere usciti da una discoteca, i giovani, fra i 16 e i 17 anni, stavano percorrendo in bicicletta via della Favorita quando un’auto li ha travolti per poi allontanarsi prima dell’arrivo dei soccorsi. Una ragazza di 16 anni, secondo quanto riferisce l’Areu, ha riportato un trauma facciale e una frattura a una gamba ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Un altro ragazzo di 16 anni ha riportato un trauma cranico, mentre gli altri quattro ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Mantova con diverse contusioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, mezzi di soccorso avanzato e la polizia stradale. L’investitore non la fa franca. Alle 5.30 a Formigosa, in provincia di Mantova, i carabinieri hanno infatti fermato il presunto pirata, la cui auto presentava i segni dell’investimento. L’uomo è stato portato in ospedale.