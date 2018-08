Le torture ai migranti nei lager libici? Dite al Papa che le immagini sono false

di Davide Ventola

Molte delle immagini che sono state mostrate a Papa Francesco sulle torture ai migranti in Libia sono fasulle. Avete letto bene: Jorge Bergoglio è stato ingannato. Gli hanno mostrato roba vecchia, che circola sul web da oltre un anno e proveniente addirittura dalle carceri nigeriane. Non dai lager libici, come vuole far credere la propaganda cattocomunista. La suggestione, maldestramente sostenuta persino dal quotidiano dei Vescovi Avvenire, è che foto e video si riferiscano a migranti africani rimandati indietro dall’Italia dello xenofobo governo Salvini-Di Maio. Peccato che le immagini siano in circolazione sul web dall’agosto 2017, quando al ministero dell’Interno c’erano il rassicurante Marco Minniti e il cattolicissimo Paolo Gentiloni. All’epoca Avvenire non scriveva una riga contro quel governo e non prendeva posizione contro il Viminale. Come mai? Come mai a Papa Bergoglio le immagini non sono state mostrate un anno fa? La risposta sarebbe imbarazzante per tutti.

Il video mostra migranti e criminali comuni nigeriani

Prendiamo quindi le foto che vedete in circolazione Basta fare una piccola ricerca sul web per scoprire che alcune immagini sono riferite addirittura a dei criminali nigeriani arrestati nel loro Paese. Non c’entrano niente i mercanti di schiavi libici. Che la Libia sia invece terra di schiavismo, dove le persone vengono cedute al prezzo di un televisore o di un motorino, è storia tristemente risaputa da molti anni. Sin dai tempi di Gheddafi. E l’inchiesta del novembre 2017 realizzata dalla Cnn, quando Salvini e Di Maio erano all’opposizione del governo italiano, è ancora consultabile on line.

Sui migranti schiavi il Papa è stato tratto in inganno

«Il pontefice – ha scritto il quotidiano Avvenire – in silenzio ha osservato quei drammi, prima solo raccontati dalle cronache, ora visibili agli occhi… Il Papa non ha visto solo il dolore, lo spavento, il pianto di chi subisce. C’è anche la smorfia dell’essere umano dalla faccia normale, che in un istante svela un’altra natura. E percuote, sadico e spietato, per gusto e per denaro. Per intimorire gli schiavi e le schiave». Per questo, concludeva l’articolo «il Papa, alludendo a chi vorrebbe i respingimenti, aveva detto che prima di “mandarli indietro si deve pensare bene”». Magari si deve pensare bene anche prima di mostrare video tarocchi al Papa.