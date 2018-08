La gaffe dell’inviata di Sky: «Lei è genovese?». «Sono il sindaco» (video)

di Milena De Sanctis

Una giornalista di Sky in diretta su Sky Tg24, stava girando un servizio in piazza De Ferrari chiedendo pareri ai passanti sulla tragedia di Ponte Morandi quando si è imbattuta nel sindaco di Genova, Marco Bucci. Non avendolo riconosciuto gli ha chiesto «Lei è genovese?». Il primo cittadino, con aria sorniona e un pizzico di imbarazzo ha risposto: «Sono il sindaco, veda un po’ lei». Il video è diventato immediatamente virale e ha fatto il giro dei social con migliaia di condivisioni.