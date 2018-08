Il dramma di Selvaggia Lucarelli: «Mia madre è sparita, aiutatemi, è malata»

di Paolo Sturaro

«Ho un annuncio importante». Inizia così l’appello che Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Facebook per chiedere aiuto, dopo che si sono perse le tracce di sua madre, malata di Alzheimer. «Mia mamma è in Abruzzo, a Vasto. Oggi pomeriggio alle 14,00 è andata all’ospedale del centro di Vasto perché si era fatta male a un gomito. L’hanno fasciata e lasciata in una stanza per fare una risonanza – scrive Lucarelli -. Mio padre si è allontanato. Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita. Soffre di Alzheimer, non si era mai persa». L’opinionista spiega che «le telecamere hanno visto mia mamma uscire dall’ospedale alle 14,10. Poi mi sono arrivate varie segnalazioni, le ultime due in via Luigi Cardone località Sant’Antonio alle 15,20 circa, quindi a due chilometri circa dall’ospedale. Da quel momento nessuno l’ha più vista. Era comunque la strada per Cupello (dove abbiamo una casa) , quindi ha tentato di tornare a casa. Nell’immagine a destra la vedete ripresa dalle telecamere mentre si allontana dall’ospedale. (si è tolta la fasciatura)». Lucarelli, che al momento si trova in Perù, sottolinea che la sua famiglia sta facendo il possibile per ritrovare la donna «ma serve che la si cerchi in fretta perché è notte, ha 75 anni e sarà spaventata chissà dove. Se avete segnalazioni, scrivetemi – aggiunge Selvaggia Lucarelli – Al momento la stanno cercando polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, privati cittadini. Contiamo di trovarla, ritengo sia rimasta in zona Sant’Antonio, ma le ore passano. Grazie».