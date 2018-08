Gasparri: «Guardia costiera taxi per clandestini. Non si ripeta l’andazzo del Pd»

di Franco Bianchini

«Ho presentato una interrogazione al presidente del Consiglio, al vicepresidente del Consiglio Salvini e al ministro Toninelli per sapere quali direttive siano state impartite alla Guardia costiera che, intervenendo in acque di competenza maltese, ha caricato 170 clandestini, evidentemente da trasportare in Italia». Lo annuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. «Tale comportamento – aggiunge – sembra ricalcare l’andazzo dei mesi passati quando, in base alle direttive del governo a guida Pd, la Guardia costiera si era contraddistinta per alimentare il trasporto in Italia di migliaia e migliaia di clandestini, ovunque prelevati. Ho chiesto al governo di sapere quali siano gli orientamenti in questa fase, alla luce delle pubbliche dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Salvini, che ha detto di non essere stato informato della decisione della Guardia costiera. Ricomincia l’antica pratica di una Guardia Costiera trasformata in un taxi del mare per clandestini?».

«Questa decisione -insiste Gasparri- appare in palese contraddizione con i comportamenti degli ultimi mesi che avevamo apprezzato anche in sede parlamentare. La Guardia costiera agisce in maniera autonoma o risponde alle direttive di chi? Ad esempio del ministro delle Infrastrutture Toninelli, dal quale dipende? Continueranno comportamenti di questa natura? La Guardia costiera andrà a prelevare clandestini in acque territoriali altrui o in acque dove altri Paesi, a cominciare da Malta, devono intervenire per il soccorso?».