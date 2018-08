Fico, addio agli autobus: meglio le auto blu. La Camera ne compra sette

di Franco Bianchini

Quella foto di Roberto Fico che va alla Camera in autobus ha fatto ridere tutti (tranne gli accaniti sostenitori pentastellati). Lui, seduto e solo (bontà sua, a Roma i mezzi pubblici sono super-affollati), E soprattutto con un fotografo nei paraggi, pronto a immortalare la scena. Niente auto blu, “è uno di noi”, i commenti degli elettori grillini che vedevano in quell’immagine la rivoluzione. La storiella non poteva reggere. Per “motivi di sicurezza” – com’è nella logica delle cose – si è tornati al presidente della Camera doverosamente in auto blu, anche se gli scatti stavolta non hanno fatto il giro del web.

Ma c’è di più. Nel “programma per l’attività amministrativa 2018-2020”, come riporta il Giornale, l’aula ha inserito anche «il rinnovo del parco auto di rappresentanza attraverso l’espletamento di una procedura di gara per l’acquisizione di sette autovetture ad alimentazione tradizionale e il noleggio di un’autovettura ad alimentazione elettrica». L’obiettivo di questa spesa, prevista nel programma in 200mila euro all’anno, è quello di «garantire il livello qualitativo di servizio già conseguito; mantenere nel 2018 il livello di spesa del 2017 dei servizi di noleggio con conducente, ottimizzando le procedure di gestione del Reparto». Bye bye autobus.