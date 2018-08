Conte spiazza Fico: “La linea del governo sui clandestini va bene così…”

di Antonio Pannullo

Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte chiarisce la politica del governo sull’immigrazione e smentisce le parole del presidente della Camera Roberto Fico sui clandestini: “Credo che sull’immigrazione i dati parlino per noi: in questi due mesi di governo siamo tra l’80 e l’85 per cento di sbarchi in meno. È un risultato positivo perché significa meno rischi per i migranti nell’attraversamento del mar Mediterraneo”, dal momento che i clandestini non attraversano il mare con “navi da crociera lussuose in prima classe”, ha detto il premier parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il nostro – ha proseguito – è un approccio molto rigoroso che non ha mai messo in discussione il soccorso umanitario, abbiamo sempre assicurato con le nostre motovedette la disponibilità a prendere a bordo persone vulnerabili ma abbiamo cambiato atteggiamento perché quello sin qui perseguito in termini di risultati non ha offerto tutte queste garanzie umanitarie”. “A noi interessa una soluzione dei problemi con un atteggiamento responsabile e sin qui possiamo dirci orgogliosi di aver impresso una svolta in senso positivo e virtuoso” per evitare che il Mediterraneo “sia un cimitero di migranti”, ha aggiunto Conte, che, a proposito della gestione dei flussi migratori, ha evidenziato come grazie a un coordinamento tra tutti i partner europei si possa “gestire meglio anche il problema dei flussi”. Anche sulla questione libica la posizione del governo è unitaria: “La Libia ha un rilievo strategico per l’Italia per ragioni storiche, geopolitiche e di vicinanza. Le rotte della migrazione che attraversano la Libia si concentrano sull’Italia. Abbiamo un interesse primario” per quanto riguarda la Libia e da Trump è arrivato “un riconoscimento di questa realtà di fatto. Non abbiamo mai espresso pretese egemoniche o mire espansionistiche, ma la necessità di garantire gli interessi nazionali”, ha ribadito infatti Conte incontrando la stampa. L’obiettivo è “stabilizzare la Libia”, in modo che le prossime elezioni si “svolgano con adeguate garanzie. Non abbiamo fretta, se affrettiamo questi processi non otteniamo la stabilizzazione: dobbiamo arrivarci in maniera progressiva e graduale”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, sottolineando quanto detto dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta pochi giorni fa. Per quanto riguarda i rapporti con la Commissione europea “ci presenteremo in Europa a testa alta”: finora “non ho mai chiesto alcun atteggiamento di favore, non ho mai chiesto una concessione, ci presenteremo a testa alta con un programma serio, ragionevole ma anche coraggioso che tuteli i nostri interessi e su questo saremo molto seri, duri e rigorosi” ma non saremo “né irragionevoli né scriteriati nelle richieste”.

Conte: “Con Cinque Stelle e Lega si lavora benissimo”

“L’Italia è un Paese bellissimo, per questo non mi sono mai trasferito all’estero pur avendo avuto qualche offerta… Questo spiega il mio impegno personale e professionale al servizio di questo bellissimo Paese”, come premier. ”Il fatto poi di dover lavorare con due forze politiche”, M5S e Lega, “non ho mai pensato di lavorare con un monocolore….”. Il premier Giuseppe Conte assicura alla stampa che non ci sono divisioni con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il clima di lavoro tra di noi – sottolinea Conte – lo confermo, è molto buono. Quando ci riuniamo attorno al tavolo, trovo sempre persone molto ragionevoli, che si confrontano con approccio pragmatico. Il vero cemento e collante di questo governo è far di tutto per realizzare il cambiamento e rendere gli italiani orgogliosi”. Conte ha poi parlato della Rai: “Come se ne esce” da questo stallo sulla Rai? Valuteremo per il meglio, il presidente del Consiglio non ha una formula per uscirne. Ma anche cambiare in questo momento, se il cda non dovesse ritenere – tra tutte persone assolutamente qualificate – di individuare una figura da indicare come presidente, non è facile. Non si può costringere qualcuno alle dimissioni. È una situazione delicata, valuteremo nel modo migliore, con tranquillità, senza forzature. Auspichiamo un dialogo tra forze politiche e la ricerca di una soluzione con tranquillità, nel rispetto delle prerogative”. Lo ha detto Conte riferendosi al caso Foa, e ha aggiunto: per la presidenza della Rai “serve una figura di garanzia” e, per me, “Foa è una figura di grande valore”, ha detto Conte. “A scanso di equivoci, è una mia valutazione personale, Foa – sottolinea – ha un curriculum di tutto rispetto, è una persona assolutamente adeguata e seria per svolgere il ruolo di presidente, anche se non ho una sua conoscenza diretta e personale. Ho visto il curriculum ed è una persona di grande valore”.