Bologna, esplosioni a catena in tangenziale, crolla un ponte: un morto e 55 feriti (video)

di Redazione

Panico a Bologna. La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree di Bologna. Ci sarebbero un morto e almeno 55 feriti. È accaduto intorno alle 14 alla periferia di Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. È stata chiusa l’autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. A comunicarlo è la società Autostrade che spiega che la chiusura si è resa necessaria a causa di un camion in fiamme al chilometro tre. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso. All’origine dell’inferno di fiamme un incidente stradale fra un camion che trasportava sostanze infiammabili e un altro mezzo di trasporto. Hanno preso fuoco anche le vetture di alcune concessionarie vicine che sono esplose. Sarebbe crollato anche un tratto di ponte dell’autostrada. La colonna di fumo è visibile in tutta Bologna.