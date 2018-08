Anniversario di Marcinelle: l’Ugl invita a non dimenticare. La lista completa delle vittime italiane

di Davide Ventola

L’iniziativa dell’UGL ”Lavorare per Vivere” arriva a Marcinelle, in Belgio, per commemorare le 262 vittime, di cui 136 italiani, che persero la vita nell’incendio in miniera, l’8 agosto del 1956. È questo il tema scelto dal sindacato che, dopo l’Italia, oltrepassa i confini nazionali per sensibilizzare le autorità europee sul fenomeno delle ”morti bianche”. Inoltre, in virtù di questa ricorrenza l’8 agosto è stata proclamata la ”Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo».

A Marcinelle il segretario Ugl Capone

«Il dramma di Marcinelle, avvenuto 62 anni fa, invita a riflettere sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un impegno prioritario anche in ambito europeo con il fine di contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative». Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario Generale dell’Ugl, presente all’evento che si sta tenendo a Marcinelle in Rue du Cazier. «Oggi siamo a Marcinelle con 262 sagome bianche, – prosegue – in ricordo dei minatori che persero la vita, a causa di un incendio in una miniera di carbone. Investire nella prevenzione e nella sicurezza sul lavoro e` un dovere civico a livello globale, che deve coinvolgere le Istituzioni, le parti sociali, le aziende e i loro dipendenti. Infatti, con la condivisione e la diffusione di best practice, si può salvare la vita ai dipendenti, soprattutto di chi svolge lavori a rischio». Quella mattina dell’8 agosto del 1956 nel Bois du Cazier muoiono 262 minatori. Tra di loro 136 sono italiani, 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 3 algerini, 2 francesi, 3 ungheresi, 1 inglese, 1 olandese, 1 russo e 1 ucraino. Circa la metà dei 136 morti italiani venivano dall’Abruzzo.

La lista completa degli italiani morti a Marcinelle

MOLISE

Casciato Felice, S. Angelo del Pesco (IS) 22/09/1912

Francesco Cicora, S. Giuliano di Puglia (CB) 01/11/1908

Francesco Granata, Ferrazzano (CB) 09/01/1916

Michele Granata, Ferrazzano (CB) 27/10/1913

Michele Moliterno, Ferrazzano (CB) 11/05/1917

Pasquale Nardacchione, S. Giuliano del Sannio (CB) 16/04/1930

Liberato Calmieri, Busso (CB) 11/02/1920

ABRUZZO

Raffaele Ammazzalorso, Farindola (PE) 26/02/1920 – Orlando Canzano, Turrivalignani (PE) 02/07/1930 – Rocco Ceccomancini, Turrivalignani (PE) 29/08/1937 – Attilio Cirone, Farindola (PE) 29/09/1908 – Edmondo Cirone – Farindola (PE) 21/09/1929 – Angelo Damiani, Farindola (PE) 20/04/1937 – Donato D’Astolfo, Manoppello (PE) 02/07/1929 – Evandro Delli Passeri, Elice (PE) 09/05/1928 – Paolo Del Rosso, Manoppello (PE) 13/05/1914 – Pancrazio De Luca, Manoppello (PE) 19/05/1928 – Cesare Di Bernardino, Turrivalignani (PE) 23/08/1913 – Benito Di Biase, Manoppello (PE) 20/10/1929 – Donato Di Biase, Manopello (PE) 23/04/1921 – Nicola Di Biase, Manoppello (PE) 10/04/1932 – Bartolomeo Di Cecco, Lettomanoppello (PE) 18/10/1926 – Santino Di Donato, Manoppello (PE) 27/02/1928 – Antonio Di Pietrantonio, Lettomanoppello (PE) 27/11/1919 – Emidio Di Pietrantonio, Lettomanoppello (PE) 05/10/1915 Giovanni Di Pietro, Turrivalignani (PE) 21/06/1917 – Dante Di Quilio, Alanno (PE) 10/11/1928 – Alfredo Di Rocco, Rosicano (PE) 01/08/1926 – Rocco Di Rocco, Manoppello (PE) 13/02/1913 – Camillo Ferrante, Turrivalignani (PE) 07/04/1930 – Orlando Ferrante, Turrivalignani (PE) 20/07/1933 – Pasquale Ferrante, Lettomanoppello (PE) 06/07/1922 – Giulio Fidanza, Farindola (PE) 21/02/1926 – Camillo Iezzi, Manoppello (PE) 02/11/1930 – Donato Iezzi, Manoppello (PE) 10/09/1924 – Orlando Iezzi, Manoppello (PE) 06/11/1924 – Rocco Iezzi, Manoppello (PE) 24/08/1935 – Vincenzo Iezzi, Manoppello (PE) 21/07/1931 –Antonio Lachetta, Farindola (PE) 25/03/1928 – Francesco Martinelli, Turrivalignani (PE) 25/11/1919 – in Italia Modesto Martinelli, Turrivalignani (PE) 12/01/1928 – Gabriele Minichili, Manoppello (PE) 29/05/1935 – Leonino Nubile, Turrivalignani (PE) 11/04/1925 – Giuseppe Palazzone, Manoppello (PE) 10/02/1927 – Giuseppe Petaccia, Manoppello (PE) 18/12/1929 – Ottavio Setaccia, Manoppello (PE) 29/09/1924 – Sante Ranieri, Manoppello (PE) 18/02/1909 – Edoardo Romasco, Manoppello (PE) 10/12/1920 – Camillo Rulli, Manoppello (PE) 15/07/1921 – Rocco Rulli, Manoppello (PE) 17/12/1935 – Giuseppe Semplecino, Manoppello (PE) 26/06/1914 – Pantaleone Toppi, Lettomanoppello (PE) 10/04/1931 – Sante Toppi, Lettomanoppello (PE) 27/07/1929 – Federico Zazzara, Manoppello (PE) 16/06/1924 – Eligio Di Donato, Roccascalegna (CH) 20/02/1921 – Valente Di Donato, Roccascalegna (CH) 28/02/1914 – in Italia Antonio Di Pomponio, Roccascalegno (CH) 17/12/1905 – Nicola Di Pomponio, Roccascalegno (CH) 17/10/1928 – Domenico Luciani, Casoli (CH) 29/11/1926 – Nicola Salomone, Sant’Eusannio Del Sangro (CH) 01/05/1920 – Raffaele Travaglino, Roccascalegno (CH) 14/09/1927 – Mario Zinni, Roccascalegno (CH) 31/01/1930 – Attilio Colangelo, Castelvecchio Subequo (AQ) 07/03/1914 – Esmeraldo Pallante, Castel Del Monte (AQ) 17/07/1924 – in Italia Secondo Petronio, Castel Del Monte (AQ) 04/01/1920 – moglie in Italia Vincenzo Riga, Ovindoli (AQ) 23/03/1925 – Donato Rocchi, Isola del Gran Sasso (TE) 10/07/1927

CALABRIA

Antonio Danisi, Reggio Calabria 21/01/1924

Pasquale Papa, Reggio Calabria 11/11/1925

Pietro Pologruto, Petrizzi (CZ) 23/11/1927

Vincenzo Sicari, Rosarno (RC) 22/07/1927

CAMPANIA

Annibale Pagnozzi, S. Angelo a Cupolo (BN) 29/10/1923

Antonio Sacco, Cervinara (AV) 14/07/1940

EMILIA ROMAGNA

Terzo Galinucci, Mercato Saraceno (FO) 10/06/1927

Giuseppe Geti, Frignano sulla Secchia (MO) 13/09/1923

Lino Gherardini, Pavullo (MO) 06/04/1911

Adolfo Mazzieri, Pavullo (MO) 01/08/1906

Roberto Vitali, Gaggio Montano (BO) 09/08/1904

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pietro Basso, Fiume Veneto (PD) 25/09/1930

Mario Buiatti, Udine 30/11/1925

Ruggiero Castellani, Ranchis (UD) 08/03/1915

Lorenzo De Santis, Flabiano (UD) 27/09/1927

Ferruccio Pegorer, Azzano Decimo (UD) 08/01/1930

Ciro Natale Piccolo, Povoletto (UD) 20/12/1912

Armando Zanelli, Palazzolo delle Stelle (UD) 20/03/1921

LOMBARDIA

Assunto Benzoni, Cerete (BG) 15/08/1926

Giuseppe Bontempi, Bienno (BS) 31/12/1925

Attilio Dassogno, S. Pietro Berbenno (BG) 08/07/1922

MARCHE

Sisto Antonini, Monteciccardo (PS) 07/08/1910

Rodolfo Battocolo, Ancona 19/04/1908

Giovanni Bianconi, Nova Leltria (PS) 30/03/1927

Nicola Dezi, Macerata 06/03/1930

Edo Dionigi, Collordolo (PS) 16/04/1924

Antonio Gabrielli, Casteldelci (PS) 21/07/1915

Antonio Molari, S. Agata Feltria (PS) 12/03/1930

Alvaro Palazzi, Monteciccardo (PS) 02/02/1922

Giuseppe Rigetti, Pesaro 13/01/1907

Dovilio Scortichini, Cingoli (MC) 04/06/1914

Filippo Talamelli, Fano (PS) 22/01/1918

Giulio Pierani, Petriano (PS) 11/04/1924

PUGLIA

Pompeo Bruno, Racale (LE) 02/04/1928

Salvatore Capoccia, Salice Salentino (LE) 05/01/1922

Roberto Corvaglia, Racale (LE) 20/02/1926

Salvatore Cucinelli, Gagliano Del Capo (LE) 11/05/1926

Santo Martignano, Tuglia (LE) 20/04/1929

Cosimo Merenda, Tuglia (LE) 25/07/1924

Francesco Palazzo, Salice Salentino (LE) 07/05/1913

Giuseppe Pinto, Mola di Bari (BA) 03/05/1918

Cosimo Ruperto, Alezio (LE) 18/04/1913

Natale Santantonio, Brindisi 08/01/1928

Carmelo Serrone, Serrano (LE) 17/11/1911

Ernesto Spiga, Martina Franca 25/05/1904

Abramo Tamburrana, Cristiano (TA) 26/03/1916

Vito Verneri, Racale (LE) 26/03/1925

Salvatore Ventura, Tuglia (LE) 16/01/1920

Rocco Vita, Racale (LE) 16/08/1929

Giovanni D’Apote, Lesina (FG) 20/10/1921

Cesario Perdicchia, Melissano (LE) 02/03/1909

Osmano Ruggirei, Martina Franca (TA) 26/03/1923

Donato Santantonio, Racale (LE) 05/01/1927

Vito Larizza, Laterza (TA) 15/11/1924

Pasquale Sifani, Taurisano (LE) 01/04/1924

SICILIA

Carmelo Baio, Montaperto (AG) 21/11/1920

Sebastiano Campisi, Augusta (SR) 03/09/1915

Gaetano Indorato, Sommatine (CL) 01/11/1911

Salvatore Piluso, Caltagirone (CT) 18/06/1922

Calogero Reale, Montaperto (AG) 27/06/1922

TOSCANA

Otello Bugliani, Massa Carrara 06/09/1913

Enrico Del Guasta, Cascina (PI) 17/02/1920

Romano Filippi, Fiesole (FI) 18/11/1928

TRENTINO ALTO ADIGE

Primo Leonardelli, Pergine Val Sugana (TN) 01/01/1920

VENETO

Guerrino Casanova, Montebelluna (TV) 29/08/1923

Giuseppe Corso, Montorio di Verona (VR) 16/11/1920

Dino Della Vecchia, Sedico (BL) 31/08/1926

Mario Piccin, Codgnè (TV) 15/10/1919

Giuseppe Polese, Cimadolmo (TV) 01/10/1934