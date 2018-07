Un matrimonio che non funziona è dannoso come alcol e sigarette: la ricerca

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

I litigi e i conflitti frequenti fra coniugi sinonimo di un matrimonio che scricchiola hanno delle ripercussioni da non sottovalutare come dimostra una recente ricerca di studiosi americani che hanno monitorato più di 300 coppie. Non è solo questione di irrequietezza e nervosismo , problemi legati al sonno o di una maggiore difficoltà nella concentrazione sul lavoro, ma i conflitti di coppia possono scatenare risposte fisiche importanti quali l’infiammazione e tutti i danni che ne conseguono o il rilascio di ormoni dello stress fattori che nel tempo influenzano la nostra salute in generale. In definitiva se ci si tiene a non rompere del tutto è importante tener ben presente che è difficile che le persone cambino e quando questo avviene succede solo perché lo vogliono e non perché noi vorremmo che ciò accada. O si vive anche di abitudini e delle piccole cose o è meglio cambiare partner.