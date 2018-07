Sogni in fumo. Cinecittà brucia nella notte: le fiamme divorano il set di Roma antica (VIDEO)

di Giulia Melodia

Sogni in fumo: e Cinecittà nella notte brucia. Una notte di fuoco e distruzione, quella appena trascorsa; una notte in cui il fuoco ha divorato le scenografie, veri e propri set a cielo aperto, degli studi cinematografici di Cinecittà, in via Vincenzo Lamaro, ossia in una vasta area della Hollywood sul Tevere in cui erano allestite e custodite a cielo aperto le ricostruzioni della Roma antica, imperiale; una zona dove, tra fondali e facciate, il sogno di celluloide prende il corpo e i colori della ricostruzione in versione kolossal di paesaggi e location in cui si anima poi la magia del racconto filmico.

Cinecittà brucia nella notte: distrutto il set permanente di Roma antica

A quanto si è appreso, dunque, nonostante il tempestivo intervento di ben sei squadre di vigili del fuoco del comando di Roma con ausilio di autobotti, nella zona scenografie sarebbe andata in fiamme parte dei rivestimenti e delle strutture, con il fuoco che ha infierito in particolare sul set permanente di Roma antica, creato nel 2005 per la serie della Hbo Rome, e utilizzato negli anni per altre produzioni e per ospitare eventi anche di natura non cinematografica. Per fortuna non ci sono stati feriti, e per fortuna l’incendio è stato domato prima che il fuoco arrivasse a distruggere altre strutture. Certo è che, vedere sul web le fiamme divorare porzioni di immaginario; assistere allo spettacolo apocalittico del drago di fuoco che sputa lingue roventi sulla Roma antica targata di Cinecittà, fa male al cuore e spegne l’ardore della complicità nella finzione che anima la magia del cinema e dei suoi miti.