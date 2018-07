Marchionne in terapia intensiva: condizioni irreversibili

di Redazione

C’è massimo riserbo sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne, l’ormai ex ad di Fca ricoverato da tre settimane in ospedale a Zurigo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla. Da qualche ora si è diffusa la notizia che il manager sarebbe ricoverato in terapia intensiva in coma irreversibile ma nulla filtra dall’ospedale, davanti al quale si è radunata una decina di giornalisti e fotocineoperatori, né ci sono conferme da parte di Fca. Per quanto riguarda l’azienda, infatti, le comunicazione sono ferme alla nota post cda di ieri nella quale si comunica “con profonda tristezza” che “in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria” di Marchionne “aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore”, che non permettono al manager di “riprendere la sua attività lavorativa”.