Daisy, la polizia esclude la pista razzista. Ma per il Pd è colpa di Salvini

di Alessandra Danieli

«Emergenza razzismo? Non diciamo sciocchezze». Poche parole di Matteo Salvini mettono a tacere il polverone sollevato dalla sinistra (i grillini vanno più cauti) sull’aggressione alla campionessa italo-nigeriana di atletica, Daisy Osakue, colpita al volto dal lancio di un uovo proveniente da una macchina mentre era in compagnia di alcune amiche. «Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza. Di certo l’immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini», ha detto il vicepremier leghista augurando all’atleta, che dovrà essere sottoposta a un intervento all’occhio, di guarire presto e di gareggiare il prima possibile. «Auguri di pronta guarigione alla nostra campionessa azzurra Daisy Osakue, colpita da un oggetto lanciatole da dei delinquenti», scrive Giorgia Meloni su Facebook, «siano individuati subito i responsabili e sia fatta piena luce sull’accaduto per verificare se si sia trattato di un vigliacco atto di razzismo. Forza Daisy che l’Italia ha bisogno di te ai prossimi europei di atletica».

Daisy Osakue diventa un caso politico

La polizia che sta indagando sul caso ha escluso la pista razzista. Episodi analoghi a quello che ha visto protagonista la giovane atleta di colore, infatti, si sarebbero già verificati in altre due occasioni, il primo nella notte tra il 14 e il 15 luglio sempre a Moncalieri ai danni di un pensionato. Il secondo, qualche giorno fa, quando tre donne mentre uscivano da un ristorante di Moncalieri sono state colpite al braccio da uova lanciate da un’auto in corsa, che, secondo gli investigatori, potrebbe trattarsi della stessa vettura della scorsa notte. La vittima, iscritta ai Giovani democratici, invece, all’uscita dall’ospedale con la benda all’occhio va all’attacco: «L’hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore. Se nostri politici ogni giorno usano parole di odio verso gli immigrati, le persone che a casa guardano la tv si sentono poi in diritto di fare i giustizieri. Cosa vogliono creare? Una guerra civile, perché non siete in grado di mettere a posto un paese che sta crollando?». E dal Pd parte il coro sull’allarme-razzismo che sarebbe dovuto, addirittura, alla campagna d’odio alimentata dal ministro dell’Interno. Lo dice esplicitamente la senatrice dem, Vanna Iori, per la quale il razzismo esiste e il vicepremier lo nutre ogni giorno con il suo linguaggio di odio.

Per il Pd è colpa di Matteo Salvini

In un crescendo di dichiarazioni a orologeria il Pd si precipita a strumentalizzare la brutta avventura di Daisy. «Chi nega la spirale razzista che sta crescendo nel Paese se ne rende complice», scrive il segretario del Pd, Maurizio Martina, postando il testo di denuncia del fatto a firma della segretaria regionale dei Giovani Democratici del Piemonte. Stefano Pedica si appella alla piazza: «Basta razzismo. Dopo la morte dell’uomo marocchino ad Aprilia e l’aggressione alla giovane atleta di origini nigeriane Daisy Osakue direi che la misura è colma. Dobbiamo dire no al clima d’odio e bisogna farlo organizzando una grande mobilitazione antirazzista, unitaria e aperta a tutte le forze democratiche del nostro Paese». E di scudo democratico parla anche il presidente della Camera, Roberto Fico: «Se ci sono episodi di intolleranza, vanno combattuti immediatamente senza se e senza ma facendo uno scudo democratico». Per Matteo Renzi l’aggressione all’atleta sarebbe la cartina al tornasole di un clima di aggressione verbale che va combattuto: «Daisy Osakue è una campionessa italiana. Ieri è stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti – scrive su Twitter l’ex premier – gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza. Ormai è un’evidenza, che nessuno può negare, specie se siede al governo. Italia, torniamo umani». Graziano Delrio si spinge a chiedere al Parlamento di riferire sull’accaduto.