Caro vacanze, è in arrivo la stangata: quest’anno costeranno il 7% in più

di Redazione

A parità di servizi e consumi, le vacanze estive 2018 costeranno agli italiani il 7% in più rispetto al 2017. Lo afferma il Codacons, sulla base di uno studio condotto sui rincari di prezzi e tariffe che interessano il comparto turistico nel nostro Paese. Quest’anno i listini «registrano sensibili incrementi in tutti i settori, un fenomeno che non si registrava da anni», spiega il presidente, Carlo Rienzi, aggiungendo che «a dare il via ai rincari è stato senza dubbio il caro-carburante, che oramai da mesi sta provocando tensioni nei prezzi specie nel comparto dei trasporti determinando un effetto domino su beni e servizi». Analizzando le principali voci che compongono le vacanze estive, emerge l’incremento dei prezzi dei biglietti aerei, che sfiora il +20% rispetto all’estate del 2017, determinando una maggiore spesa per chi si reca all’estero. Stangata anche sui rifornimenti di carburante per chi raggiunge le località di villeggiatura in auto, con il gasolio che costa oggi il 13,2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e la benzina che vola a +9,7% sul 2017.



Più elevati i listini delle strutture ricettive, per le quali i rincari vanno dal +3% degli…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi