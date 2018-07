Caos migranti, la Merkel salva il suo governo ma mette nei guai Austria e Italia

di Gabriele Alberti

La Merkel va per conto suo, l’Austria va per conto suo. E potremmo rimetterci noi. E’ l’Europa, bellezza! Dove ormai lo scontro, l’uno contro tutti, è sui migranti. Nell’Europa che ormai ha gettato la maschera sugli egoismi e gli interessi così poco comuni, l’effetto domino potrebbe essere questione di ore. Secondo l’accordo che ha salvato nella notte il governo Merkel, i migranti che hanno già chiesto asilo in altre nazioni dell’Unione europea saranno trattenuti in centri di transito ai confini tedeschi e la Germania negozierà accordi bilaterali per il loro ritorno. L’Austria, che confina a Nord con la Germania, non ci sta e a più riprese ha sottolineato che metterà in atto misure simili a quelle tedesche per evitare che lo sbarramento imposto da Berlino si trasformi in un’emergenza sul suo territorio. E dà l’altolà.

Nella notte il Cancelliere e il suo ministro dell’Interno hanno infatti raggiunto l’intesa sui migranti. Ma proprio per questo L’Austria potrebbe «adottare misure per proteggere» i suoi confini. Vienna non ha alcuna intenzione di subire passivamente il fenomeno migratorio. Motivo per il quale potrebbe adottare subito misure per proteggere i propri confini, Inoltre, l’esecutivo guidato da Sebatian Kurz si è anche detto «pronto a prendere misure per proteggere le frontiere meridionali, in particolare, quelli con Italia e Slovenia».

Effetto domino, appunto. Il passaggio che interessa da vicino l’Italia è il punto 3 del documento sottoscritto da Cdu e Csu. «Nei casi in cui i Paesi rifiutino accordi amministrativi sui respingimenti diretti, il respingimento avviene al confine con l’Austria, in base a un accordo con l’Austria». I profughi provenienti dunque dall’Italia, che si è rifiutata finora di sottoscrivere un’intesa bilaterale con Berlino, verranno bloccati direttamente al confine. Seehofer ha vinto, su questo punto, abbattendo una resistenza della cancelliera. A questo punto le vane parole sull’Europa “necessaria” fanno ridere. Durante l’incontro con il presidente della Repubblica di Lettonia Raimonds Vejonis, Mattarella ha detto: «Abbiamo affrontato il tema delle migrazioni, concordando il fatto che si tratta di un fenomeno di così grande portata che nessun singolo paese può da solo affrontarlo». Ecco, provi a spiegarlo a Merkel, Macron e compagnia…