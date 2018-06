Vergogna a Roma: l’Altare della Patria stendino dei clandestini. A due passi dalla Raggi

di Redazione

Da Bologna con rabbia. La leghista Lucia Borgonzoni, parlamentare della Lega, ama passeggiare per Roma ma non può fare a meno di notare come la situazione di degrado non risparmi, ormai, neanche le zone più centrali della città. «Altare della Patria, stenditoio dei clandestini!!! “senza radici, non si vola…difendiamo le nostre», denuncia la Borgonzoni sulla sua pagina Fb pubblicando una foto dove si vede un filo per i panni stesi e degli abiti appesi, quasi certamente da clochard o clandestini che bivaccano nella zona, a due passi dal Campidoglio e dagli uffici della sindaca Virginia Raggi. Ora che la Borgonzoni è stata nominata sottosegretario ai Beni culturali, interviene a maggior ragione sul tema del decoro delle città, come faceva da consigliera comunale di Bologna. I panni stesi sono sistemati sulla ringhiera di piazza San Marco, adiacente al monumento del Vittoriano. Ma la Raggi che dice? S’è affacciata alla sua finestra?