Venezia, il ringraziamento del sindaco Brugnaro al Reggimento Lagunari

di Guglielmo Gatti

“Questa è la vostra città, questa è la vostra piazza. Quest’anno Venezia ha voluto conferire al Reggimento Lagunari il Premio Festa di San Marco, per l’impegno profuso nel progetto Strade sicure. La vostra presenza per i cittadini è infatti elemento di garanzia e fiducia”. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ha salutato questa mattina il 34° anniversario del riconoscimento ufficiale della Specialità Lagunari davanti allo schieramento del Reggimento “Serenissima” in piazza San Marco. Nel corso della cerimonia il primo cittadino veneziano ha anche consegnato l’encomio semplice al capitano Salvatore Torcasio, impiegato nell’ambito dell’operazione Strade Sicure con risultati di pregio in occasione di diverse attività congiunte con le altre Forze dell’Ordine.



Alla cerimonia sono intervenuti anche il comandante delle Forze Operative Nord, generale di Corpo…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi