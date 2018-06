Un flusso ininterrotto, 3 barchini con algerini a bordo salvati al largo della Sardegna

di Martino Della Costa

Mentre la burocrazia europea fissa le trappole e l’esecutivo di casa nostra prova a ovviarle, altri disperati salpano, si avventurano, provano in qualche modo a sbarcare sui nostri lidi. E così, è notizia di poco fa, che mentre la nave della Ong Lifeline continua a puntare sui nostri porti, il pattugliatore d’altura S.Ten. Paolini del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari intercetta un barchino di migranti diretto verso la costa del Sulcis ancora in acque internazionali. E prima dell’alba il bilancio del salvataggio in mare conterà 3 barchini con algerini a bordo soccorsi e portati sulla terraferma.

Sardegna, intercettati 3 barchini con algerini a bordo

Si tratta di una piccola imbarcazione con a bordo 10 uomini scoperta nella tarda serata di ieri mentre navigava a circa 40 miglia a sud dell’isola del Toro, segnalata da un aereo lussemburghese impegnato nell’operazione Themis 2018. Poco dopo le 19 il barchino, non appena entrato nelle acque territoriali italiane, è stato abbordato dai finanzieri ad 11 miglia a sud ovest di Capo Teulada, che hanno trasbordato sul pattugliatore i 10 migranti, di asserita nazionalità algerina. A quel punto, messi in salvo gli uomini, il barchino è stato lasciato alla deriva mentre sono stati issati a bordo il motore e le riserve di carburante per evitare l’inquinamento marino.

Nella notte salvati altri migranti al largo della Sardegna

È stato quindi emesso l’avviso ai naviganti per la presenza del barchino alla deriva, mentre intorno all’una il pattugliatore arrivava al Porto Canale di Cagliari dove sono state effettuate le procedure previste e i migranti accompagnati al Cpa di Monastir. Ma non è finita ancora: nel corso della notte gli stessi finanzieri del Gruppo Aeronavale hanno intercettato altri due barchini con a bordo 21 uomini, tutti giovani e, ancora, di nazionalità algerina. Dopo averli trasbordati sul pattugliatore sono stati sbarcati a Cagliari e portati al Cpa di Monastir per le procedure di identificazione.