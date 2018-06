Sondaggio Swg: la Lega ha superato il M5S. Centrodestra al 42,5%

di Redazione

Queste prime settimane del governo Conte stanno portando decisamente bene alla Lega, che continua la sua avanzata nei gradimenti dell’elettorato. Ma stanno portando bene anche al centrodestra, che va abbondantemente sopra la soglia 40% e potrebbe conquistare la maggioranza assoluta dei seggi se si votasse oggi. Il dato emerge in un sondaggio di Swg per il tg di La7 anticipato su Twitter dal direttore Enrico Mentana. Colpisce innanzi tutto il fatto che la Lega supera il Movimento 5 stelle Il partito di Salvini si attesta al 29,2% mentre M5s è al 29%. Rispetto alla rilevazione dello scorso 11 giugno, i 5 stelle perdono il 2,5% mentre la Lega cresce del 2,2%. Il Pd si posiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali.Anche Forza Italia sale dello 0,6% e vale il 9,2% mentre FdI risale al 4,1% dal 3,9%. Dunque, complessivamente, il centrodestra ottiene oggi il 42,5 % dei consensi.